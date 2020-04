Avec 2.207 décès supplémentaires du nouveau coronavirus en 24 heures, le bilan journalier aux Etats-Unis est reparti à la hausse mardi, selon le comptage de l'université Johns Hopkins qui fait référence.

Alors que le nombre de morts sur une journée avait baissé autour de 1.300 dimanche et lundi, les Etats-Unis ont déploré 2.207 décès entre 20H30 locales mardi (00H30 GMT mercredi) et la veille à la même heure, selon les chiffres de l'université actualisés en continu.

Cela porte le bilan américain de la pandémie à 58.351 morts au total, dépassant désormais celui des soldats américains tués en deux décennies lors du conflit au Vietnam. En tout 58.220 militaires américains ont perdu la vie lors de la guerre du Vietnam (1955-1975), selon le bilan officiel publié aux Archives nationales.

Le pays a aussi franchi mardi le cap symbolique du million de cas diagnostiqués de la maladie Covid-19, soit environ le tiers du nombre total de cas recensés dans le monde, toujours selon l'université Johns Hopkins.



France 367 décès en 24h, baisse notable du nombre de patients en réanimation

23.660 personnes sont mortes du coronavirus en France depuis début mars, avec 367 nouveaux décès en 24 heures, mais un nombre de patients en soins intensifs continue de baisser, selon le bilan quotidien établi mardi par la Direction générale de la santé (DGS). 221 patients sont ainsi sortis de réanimation ces dernières 24 heures, confirmant la baisse continue observée depuis plus de deux semaines. 4.387 patients atteints de Covid-19 y sont toujours placés selon la DGS, contre plus de 7.000 il y a trois semaines. Dans le détail, 14.810 décès ont été enregistrés dans les hôpitaux (+313) et 8.850 décès dans les maisons de retraite et autres établissements médico-sociaux(+54). Mardi, le Premier ministre Edouard Philippe a présenté devant les députés le plan de déconfinement progressif qui doit entrer en vigueur en France le 11 mai. Le port obligatoire du masque dans les transports en commun, les tests massifs de personnes présentant des symptômes ainsi que la réouverture progressive des écoles font partie des mesures annoncées.



prisonniers - coronavirus Des cas de coronavirus dans des prisons en Guinée et en Sierra Leone

La présence du nouveau coronavirus a été détectée dans des prisons en Guinée et en Sierra Leone et le décès d'un prisonnier au Mali est jugé "suspect", ont indiqué mardi les autorités de ces trois pays d'Afrique de l'Ouest.

Un "malade" a été testé positif au Covid-19 à la prison centrale de Conakry, le principal établissement pénitentiaire de Guinée, a indiqué Bouna Yattassaye, directeur-général adjoint de l'Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS), l'organe qui dirige la riposte contre l'épidémie du pays. Il n'a pas précisé s'il s'agissait d'un détenu ou d'un membre du personnel, mais il a indiqué que l'agence avait "identifié les mesures à appliquer d'urgence" dans l'établissement.

La prison centrale de Conakry abritait en 2019 près de 1.500 détenus, soit le triple de sa capacité théorique, selon le dernier rapport d'Amnesty International.

Les conditions d'hygiène, la promiscuité et la mauvaise santé des prisonniers dans cette prison sont régulièrement dénoncées par les ONG.

Le 24 avril, le ministère guinéen de la Justice avait fait état de "trois cas de décès" jugés suspe cts à la prison centrale et décrété l'interdiction provisoire "de toute visite en provenance de l'extérieur à l'exception de celle des avocats", des médecins et des personnes transportant les repas. Le résultat des analyses effectuées pour déterminer la cause de ces décès n'était pas encore connu mardi, alors que le pays compte officiellement près de 1.200 cas de Covid-19 et 7 décès. En Sierra Leone voisine, un détenu a été testé positif dimanche, selon les autorités.

L'homme avait comparu le 17 avril devant un juge pour des raisons qui n'ont pas été précisées, avant d'être placé en détention dans un établissement de la capitale Freetown.