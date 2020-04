L’Entreprise nationale des industries électroniques (ENIE) de Sidi Bel-Abbès a lancé une initiative pour réparer et assurer la maintenance des appareils de réanimation et des respirateurs gratuitement dans le cadre de la contribution aux efforts de lutte contre la pandémie du coronavirus, a-t-on appris mardi de son président directeur général, Abbès Mekimene.

Une correspondance a été faite dans ce sens à différents établissements sanitaires dans les wilayas de l’Ouest du pays dont Oran, Ain Témouchent, Sidi Bel-Abbès, Saida, Mascara et Tlemcen, les invitant à bénéficier de ce service gratuit, a-t-il indiqué, signalant qu’une équipe a été mobilisée au niveau de l’unité de maintenance de l’ENIE dans le cadre de cette opération.

Ainsi, six appareils de respiration appartenant du CHU "Abdelkader Hassani" de Sidi Bel-Abbès ont été réparés et remis à cet établissement sanitaire en attendant l’accueil d’autres appareils nécessitant maintenance, selon le Pdg de l'ENIE.

Une fois récupérés le week end dernier par le CHU "Abdelkader Hassani" de Sidi Bel-Abbès, ces appareils réparés ont été mis à la disposition de l’EPH "Dahmani Slimane" qui prend en charge des malades atteints du coronavirus, a fait savoir le directeur de cet établissement sanitaire, Youcef Chérifa. Trois respirateurs ont été réceptionnés auprès de donateurs dans différentes actions de solidarité permettant de fournir d’importants appareils au service de réanimation et au laboratoire, nonobstant d'autres équipements et matériels médicaux et produits de désinfection et de prévention, a-t-on souligné.

Les appareils de réanimation disponibles actuellement au niveau du CHU "Abdelkader Hassani" et l’EPH "Dahmani Slimane" sont suffisants pour la prise en charge adéquate des malades admis en réanimation, a-t-on affirmé.