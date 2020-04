Les cinq décès ont été enregistrés à Tiaret (2), Tipasa (1), Oum El-Bouaghi (1) et Annaba (1), a précisé M. Fourar lors du point de presse quotidien consacré à l'évolution de la pandémie, ajoutant que le nombre des cas confirmés est répartis sur 47 wilayas, alors que le nombre des personnes guéries a atteint 1.651, dont 93 durant les dernières 24 heures. Selon le même responsable, les personnes âgées entre 25 et 60 ans représentent 55% de l'ensemble des cas confirmés de coronavirus, alors que 65,2 % des cas de décès concernent les personnes âgées de 65 ans et plus. En outre, 17 wilayas n'ont recensé aucun nouveau cas ce mardi, tandis que 19 wilayas ont enregistré entre 1 et 3 cas, et 11 autres ont enregistré plus de 4 cas, a-t-il ajouté, rel evant que les wilayas de Blida, Alger, et Oran sont celles ayant enregistré le plus de cas durant les dernières 24 heures.

Il a également indiqué que le nombre de patients sous traitement a atteint 6424, comprenant 2.539 cas confirmés par analyses de laboratoires et 3.886 cas suspects diagnostiqués par radiologie et scanner, précisant que 22 patients sont toujours en soins intensifs. M. Fourar a rappelé, par la même occasion, la nécessité du strict respect des mesures de prévention, la distanciation sociale et de suivre les recommandations des spécialistes afin d'éviter toute transmission du virus.