La commune de Sidi Moussa (sud-ouest d’Alger) assure la distribution quotidienne de 350 repas chauds complets au profit des familles nécessiteuses habitant les différents quartiers et zones d'ombre de cette collectivité , a-t-on appris mardi auprès du président de l’Assemblée populaire communale (P/APC), Allel Bouteldja.

Dans ce cadre, le P/APC de Sidi Moussa a expliqué que la stratégie adoptée cette année, notamment suite à la fermeture des restaurants Errahma, consiste à distribuer quelque 350 repas chauds quotidiennement au profit des personnes nécessiteuses dans les zones d'ombre, précisant qu'une enveloppe de plus de 100 millions de centimes a été consacrée à cet effet. Précisant que la préparation des repas chauds se fait depuis le début du mois sacré en collaboration avec les Scouts musulmans algériens (SMA) et l’association «Empreinte de jeunes », M. Bouteldja a fait savoir que la distribution de ces repas sur les familles est assurée dans le stricte respect des mesures préventives. Le responsable a également appelé les bienfaisants à contribuer à cette action caritative qui se poursuivra tout au long du mois sacré de ramadhan, précisant que la capacité de distribution est de 500 repas/jour.

Depuis le début de la crise sanitaire due à la propagation du coronavirus, la commune de Sidi Moussa a distribué des aides alimentaires aux familles habitant les zones d’ombre, après avoir réceptionné des services de la wilaya d’Alger 160 couffins dans une première étape puis 400 couffins que les services de la commune a doté de produits supplémentaires, a ajouté M. Boutheldja.