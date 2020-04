Les éléments de la brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ) de la sûreté de la wilaya de Batna ont saisi 639 fausses pièces de monnaies anciennes, a-t-on appris, mardi, de la cellule de communication de ce corps de sécurité.

L’opération a également permis l’arrestation de six (6) personnes, âgées de 20 à 49 ans, à la cité "El Riyadh" de Batna, qui étaient sur le point de vendre leur "marchandise" en tant que pièces authentiques, selon la même source. Des dossiers judiciaires ont été établis à l’encontre des six individus impliqués dans cette affaire en attendant la tenue de leur procès, a ajouté la même source. Pour rappel, cette même brigade avait récemment saisi 2190 pièces de monnaies anciennes et procédé à l’arrestation de 5 personnes âgées entre 26 à 35 ans, impliquées dans cette affaire de contrebande.