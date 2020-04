La brigade de recherche et d'intervention (BRI) relevant de la police judiciaire de la wilaya d'Annaba a saisie 140 grammes de cocaïne et 55 grammes de crack, et arrêté trois (3) personnes, a indiqué mardi la cellule de communication et des relations publiques de ce corps de sécurité.

Suite à des investigations menées par la BRI, ce groupe criminel a été appréhendé lors d’une descente de la police ciblant une maison dans la vieille ville d'Annaba, où ce groupe s’adonne à son activité illicite, a précisé la même source, soulignant que l'opération a permis également la saisie de 10 téléphones portables et des sommes d'argent.

Les trois mis en cause, âgés entre 32 et 40 ans seront traduits devant le procureur de la République près du tribunal d'Annaba, après l'achèvement des procédures judiciaires, a-t-on conclu.