Les deux incidents se sont produits simultanément vers 04 heures 30 mn dans la localité de "Sidi Mansour", commune de Fornaka (25 km à l'ouest de Mostaganem) et dans le village "Ouled Attia" dans la commune de Sayada (2 km au sud de Mostaganem), provoquant des inondations sur les routes, champs et maisons.

Les services techniques de la Société d'eau et d'assainissement d'Oran (SEOR) ont entamé la réparation des pannes affectant la conduite principale au niveau de la commune de Fornaka, alors qu'un expert en assurances a été dépêché pour évaluer les pertes subies par les agriculteurs, en particulier les producteurs de pomme de terre de saison, à la suite de l'inondation de leurs champs dans la commune de Sayada, a-t-on ajouté.

La direction de wilaya des ressources en eau a recensé des puits inondés suite à cet in cident.

Leurs propriétaires recevront de nouvelles licences de forage ultérieurement, a-t-on assuré.

Les unités de la protection civile sont intervenues pour rouvrir la route nationale RN 17 A, dans son tronçon reliant la Mactaa et le village de Kedadra (commune de Fornaka), fermé à cause de la boue charriée par les eaux sur une distance de deux kilomètres, a-t-on indiqué.

Les mêmes unités ont constaté également les dégâts causés par la deuxième panne survenue au niveau du chemin de wilaya (CW 24) reliant les communes de Mesra et Kheireddine ayant provoqué une inondation affectant des maisons dont deux ont été évacués de leurs occupants.