Quelque 20.000 arbustes ont été plantés dans la wilaya de Tissemsilt dans le cadre des actions de volontariat du début octobre à la mi mars derniers, a-t-on appris dimanche auprès de la conservation des forêts.

Ces actions ont été concrétisées dans le cadre de la campagne nationale "Un arbre pour chaque citoyen" ciblant des établissements scolaires, de formation et de jeunes, des cités d’habitation, des cimetières et les sites des barrages de Bougara, Koudiet Rosfa et Meghila, a indiqué le chef du bureau extension du patrimoine forestier et mise en valeur des terres, Azzeddine Si Bachir.

Les initiatives de volontariat enregistrent une large adhésion et participation d'entreprises publiques et de directions dont celles de l’environnement et de la protection civile et l’entreprise d’amélioration urbaine "Wancharis net", ainsi que des associations à caractère écologique, des écoliers, des comités de quartiers et des citoyens.

La plantation a concerné les variétés d’arbustes d’ornement, de pin d’Alep, d'eucalyptus, de cyprès, d'acacia et de cèdre. Par ailleurs, il a été procédé jusqu’à la mi-mars dernier, au reboisement de 3 14 hectares sur un total de 500 ha au niveau d'espaces boisés des communes de Layoune, Ouled Bessam, Theniet El Had et Bordj Emir Abdelkader dans le cadre du programme sectoriel portant la mise en terre d'arbustes de pin d’Alep concrétisées par l’entreprise nationale de génie rurale relevant de la Direction générale des forêts.