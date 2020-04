Une affluence timide a été enregistrée dimanche à Oran sur les magasins concernés par les nouvelles mesures d’élargissement de certaines activités et la réouverture des commerces, fermés dans le cadre des mesures de prévention et de lutte contre le coronavirus, a-t-on constaté.

Au cours de la matinée du premier jour du processus de "déverrouillage" de l’activité commerciale, un calme et une affluence plutôt timide a été observée dans la plupart des commerces concernés par la réouverture, à la lumière des décisions récentes du gouvernement, hormis les magasins de vêtements.

Dans plusieurs quartiers oranais, à Gambetta, Fernand ville et au centre ville, le constat est le même : des magasins vides ou presque. A M’dina J'dida (ville nouvelle), plus grand regroupement commercial d’Oran d’habitude assailli par des milliers de personnes, les consommateurs se font rares.

Les commerçants restent optimistes. "C’est encore trop tôt pour juger la reprise des affaires", estime un gérant de magasin de meuble. "C’est le matin et c'est ramadan, une partie de la population dort encore, et l’autre ne sait pas encore q ue les magasins sont ouverts", considère, pour sa part, le propriétaire de matériaux de construction.

L’affluence sur certains commerces est à la base limitée, comme pour les bijouteries, le mobilier de bureau, les commerces de mercerie, entre autres. Le rush n’était de toute façon pas attendu.

Les commerces de vêtements, en ce mois de ramadan et en prévision de l'Aid, sont les seuls à enregistrer une forte affluence.

Devant l’entrée d’un grand magasin d’habillement pour enfants, situé à Bir El Djir, une trentaine de personnes attendent dehors.

Le magasin de quatre étages a opté pour faire rentrer les gens par groupe, question d'éviter la surcharge et essayer à la fois de faire respecter les conditions préventives et les mesures de distanciation entre les personnes. Les coiffeurs et coiffeuses ont également fait le choix de limiter le nombre des clients. Meriem, une coiffeuse à "Millenium" dit avoir décidé de travailler sur rendez-vous, ne recevant qu’une seule cliente à la fois.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, avait émis samedi une instruction à l’adresse des départements ministériels concernés ainsi que les walis de la République pour l’élargissement des secteurs d’activités et l’ouverture des commerces, "à l'effet de réduire l’impact économique et social de la crise sanitaire" indu ite par l'épidémie de coronavirus (Covid-19).