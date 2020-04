Plus de mille familles nécessiteuses vivant dans des zones reculées de la wilaya de Tissemsilt ont bénéficié, mardi, de colis alimentaires, selon le chargé d'information de l'association de wilaya "Sanabil El Kheir" initiatrice, Mohamed Chaker .

Cette opération de solidarité cible les familles nécessiteuses vivant dans des collectivités rurales isolées situées dans les communes de Maacem, Beni Lahcen, Sidi Abed, Youssoufia, Sidi Slimane, Sidi Lantri, Ammari, Beni Chaib et Lardjem.

La livraison de cette aide en nature, collectée par des bienfaiteurs de la wilaya qui sont adhérents dans la même association est assurée avec l'aide de cellules de proximité pour la solidarité ainsi que des citoyens bénévoles.

D'autre part, l’association a programmé au cours de cette semaine la distribution de 500 colis alimentaires au profit des personnes aux besoins spécifiques et des orphelins de la wilaya, selon la même source.

L’association Sanabil El Kheir a concocté un programme spécial en ce mois du ramadhan portant, entre autres, sur la distribution de repas aux personnes sans abri, les nécessiteux et les malades chroniques, ainsi que des vêtements pour l’Aid pour les enfants .

A Relizane, 4.176 colis alimentaires ont été distribués à des familles nécessiteuses et celles impactées par le confinement, a-t-on appris mardi à la direction de l'action sociale.

La même direction a souligné que l’opération a été concrétisée ces derniers jours coïncidant avec le mois du ramadhan et conformément aux conditions de santé actuelles dues à la nouvelle épidémie du coronavirus.

Ces colis alimentaires disposent des produits de consommation de base, selon la même source, qui a ajoute que ces aidés sont collectées par des bienfaiteurs.