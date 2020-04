Les cours du pétrole se sont redressés mercredi, aidé par la perspective d'un dé confinement synonyme de reprise, au moins partielle, de l'activité économique et donc de la demande en pétrole.

Ce mercredi matin, Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin valait 21,29 dollars à Londres, en hausse de 4,06% par rapport à la clôture du marché mardi .

Le baril américain de WTI pour la même livraison gagnait 14,91% par rapport à la clôture d'hier, à 14,18 dollars. Les investisseurs "sont à la chasse aux bonnes affaires après quelques jours de ventes massives", a indiqué Jeffrey Halley, analyste. Le baril de référence aux Etats-Unis avait notamment dégringolé de 25% lundi, et a temporairement perdu plus de 20% mardi matin, avant de se redresser en séance pour accuser finalement un recul de 3,4% à la clôture.

"Les politiques des banques centrales et les espoirs d'un sortie de crise - ou du moins d'un déconfinement - relativement rapide donnent un peu de répit au prix du pétrole", a indiqué Carlo Alberto De Casa, analyste, une vision partagée par plusieurs experts. Pressés de relancer l'économie, plusieurs pays européens ont dévoilé, prud emment, des plans de déconfinement progressifs et réversibles afin de ne pas relancer l'épidémie de coronavirus qui continue de faire des ravages dans le monde sur les plans sanitaire et économique.

Les prix exceptionnellement faibles du brut persisteront toutefois "jusqu'à ce que des réductions de production suffisantes allègent la pression sur les infrastructures de stockage, proches de la saturation", ont rappelé mardi des analystes dans une note. Les acteurs du marché regarderont également mercredi du côté des Etats-Unis où l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA) publiera ses chiffres hebdomadaires.

Les analystes anticipent une hausse médiane de 11,9 millions de barils des réserves de brut, qui évoluent déjà à des niveaux proches de leur plus haut historique.