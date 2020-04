Pas moins de 56 courts-métrages tournés à domicile en cette période de confinement imposé par la lutte contre le Covid-19 participent au concours du Festival virtuel du film à domicile (Domum) d’Annaba organisé sur l’Espace Bleu, a indiqué mardi le responsable de la communication du festival, Hakim Djinoun.

Les courts-métrages (3 minutes) sélectionnés pour le concours ont été réalisés par des cinéastes amateurs d’Algérie, du Maroc, de Tunisie, de Syrie, du Koweït, du Togo et d’Italie, selon la même source. Trois (3) jours durant, les visiteurs de la page officielle du festival sur Facebook voteront en faveur des œuvres qu’ils aiment et le festival sera clôturé le 30 avril par l’annonce des noms des lauréats des prix de la manifestation dont celui du meilleur film, de la meilleure interprétation féminine, de la meilleure interprétation masculine, du meilleur scénario et de la meilleure musique.

Le festival virtuel du home cinéma qui constitue une initiative artistique innovante en cette conjoncture sanitaire exceptionnelle a reçu un bon écho auprès des artistes et des cinéastes amateurs de 22 pays du mond e, a déclaré le chargé de communication qui a salué les contributions des visiteurs aux ateliers virtuels de formation aux métiers du cinéma organisés dans le cadre du festival.

Lancé le 5 avril, le festival virtuel du home cinéma est organisé par l’association culturelle Lumière de la Méditerranée d’Annaba avec le concours de la direction de wilaya de la culture, du festival international du film amateur de Kélibia (Tunisie) et les Journées cinématographiques de Damas (Syrie) et en partenariat avec le Centre algérien de la cinématographie.