Un appel à participation a été émis dans ce cadre, invitant les photographes amateurs à partager leur cliché d'un monument, d'un site naturel avec une légende descriptive, a précisé à l'APS Assia Brahimi, vice-présidente de "SDH".

Au total, sept activités thématiques sont proposées pour sensibiliser le large public à l'importance du patrimoine national matériel, immatériel et naturel, a-t-elle expliqué.

Il est prévu, à ce titre, l'animation de tests de culture générale dédiés à divers édifices à caractère historique, la présentation d'oeuvres artisanales originales, et des séances de lectures de contes de terroir. Le programme comprend, en outre, la diffusion d'un film documentaire sur le quartier historique de Sidi El-Houari ainsi que la publication d'une étude sociologique sur la musique Raï réalisée par un chercheur universitaire. La clôture du mois du patrimoine, fixée au 18 mai prochain, sera quant à elle marquée par une conférence en ligne autour du programme national "Forsa, école de la deuxième chance" qui a permis de généraliser l'expérience de l'école-chantier de "SDH" dans six wilayas du pays. Entrant dans le cadre du programme national d'Appui à l’adéquation formation-emploi-qualification (AFEQ), "Forsa" a donné la possibilité à une centaine de jeunes déscolarisés d'acquérir un métier dans le domaine de la restauration du patrimoine, rappelle-t-on.