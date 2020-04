Selon le site, les appels WhatsApp ont duré plus de 15 milliards de minutes par jour au cours du dernier mois, ce qui dépasse de loin les statistiques quotidiennes d’avant la pandémie. "En raison de la pandémie, beaucoup d'entre nous sont restés loin de leurs amis et de leur famlle. Pour cette raison, les gens dans le monde entier sont davantage susceptibles d'utiliser des conversations vocales et vidéo sur WhatsApp", indique le site. Pour activer cette modification, il faut mettre à jour l'application dans Google Play ou Apple Store. Le processus d'ajout de participants est resté le même: il suffit de créer un nouvel appel de groupe, de sélectionner le format (audio ou vidéo) et d'ajouter les personnes concernées. La messagerie rappelle que tout comme les messag es, les appels sont protégés par un chiffrement de bout en bout.