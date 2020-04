Boire 1,5 L de plus chaque jour pour réduire la fréquence des infections urinaires ? Ce serait une solution efficace, selon une étude américaine.

Selon des estimations du JAMA Internal Medicine, une femme sur deux fera une infection urinaire au cours de sa vie. Mais pour certaines femmes, cette inflammation de la vessie peut s'avérer récurrente et affecter la vie quotidienne. Car une fois la première cystite développée, 27 % d'entre elles en auront une autre d'ici à six mois. 44 à 70 % une autre dans l'année.

Et si boire plus d'eau était la solution ? Un rapport publié dans le journal JAMA Internal Medicine le 1er octobre montre que l'augmentation de la consommation quotidienne d'eau, chez les femmes non ménopausées atteintes de fréquentes cyclistes, les protège de celles-ci.

1,5 L SUPPLÉMENTAIRE

Pour cette étude, les chercheurs se sont concentrés sur 140 femmes qui souffraient de ces infections urinaires récurrentes et buvaient généralement moins d'1,5 L d'eau par jour. En effet, les participantes ont déclaré avoir eu au moins trois cystites l'année précédent, dont au moins une confirmée par un médecin au moyen d'un test d'urine.

Pendant un an, la moitié de ces femmes continuaient de boire normalement, tandis que l'autre buvait 1,5 L supplémentaire. En moyenne, les participantes qui ont consommé plus d'eau ont développé 1,7 cystite, contre 3,2 pour le reste du groupe qui n'avait rien changé à sa routine. Si boire d'avantage a toujours été conseillé pour drainer un maximum pendant les infections urinaires, les scientifiques ont maintenant la preuve que rester hydraté les préviendraient. Cependant, les auteurs du rapport notent que l'étude n'a été réalisée qu'à un seul endroit, les résultats pourraient être différents pour des patients d'autres pays.

Selon le Dr Deborah Grady, professeur de médecine à l'Université de Californie (Francisco, États-Unis) interrogée par Science News, il est aussi difficile de donner aux femmes la quantité exacte d'eau à consommer pour prévenir les infections urinaires. « La théorie est que boire plus d'eau entraîne une plus grande production d'urine, ce qui élimine les bactéries dans la vessie et prévient l'infection, explique-t-elle. Plus d'eau n'est généralement pas nocive, mais cela peut nécessiter une miction fréquente et l'obligation de se lever la nuit pour uriner. »