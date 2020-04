Infection courante chez les femmes, l'infection urinaire, aussi appelée cystite, est à la fois douloureuse et invalidante. Pour soulager et soigner, les médecines douces viennent compléter les traitements traditionnels.

Les infections urinaires sont très fréquentes chez les femmes : on estime que 1 femme sur 10 est concernée chaque année. De plus, elles sont souvent récidivantes. En effet 20% des femmes ayant déjà eu une infection urinaire auront un nouvel épisode. On parle de cystite récidivante à partir de trois épisodes par an. Les femmes qui sont souvent sujettes aux infections urinaires doivent connaître les gestes de prévention et savoir réagir rapidement dès les premiers signes. Pour soigner une infection urinaire rapidement, plusieurs solutions existent : on peut se soigner naturellement et sans ordonnance avec des plantes, de l'homéopathie, des huiles essentielles ou encore des oligoéléments. Bien sûr, il est important de bien s'hydrater, avec de l'eau et du jus de cranberry, dont les bienfaits anti-infectieux sont connus depuis longtemps.Les femmes qui font des cystites de temps en temps ont plusieurs options pour enrayer l'infection (boire beaucoup d'eau notamment). Mais parfois cela ne suffit pas et un antibiotique est nécessaire. Certains médecins acceptent de faire une ordonnance d'avance, en prévention. Enfin, il est indispensable de consulter si les symptômes persistent au-delà de 48h ou en cas de douleurs, notamment dans le bas du dos ou que du sang apparaît dans les urines. Dans ce cas, il faut consulter rapidement afin de bénéficier d'un traitement antibiotique.