En comptabilisant 5,1 millions de "J'aime" sur Instagram, 2.1 millions sur Twitter et 1,8 million sur Facebook, Riyad Mahrez (Manchester City) figure dans le Top 5 des stars africaines les plus influents sur la toile, comme ils le sont sur les rectangles verts.

La première position du sondage est revenue à l’Egyptien Mohamed Salah (Liverpool), avec 12,5 millions de "J'aime" sur Facebook, 11,9 millions d’abonnés sur Twitter et 37,9 millions sur Instagram.

Avec son total de 62,3 millions de fans, Salah trône en tête, devant l'Ivoirien Didier Drogba (19,4 millions), et l'ex-capitaine des Lions Indomptables du Cameroun, Samuel Eto'o (15,1 millions).

La 4e position est occupée par le buteur d’Arsenal et des Panthères du Gabon, Pierre-Emerick Aubameyang avec 11,7 millions d'abonnés (9,4 millions sur Instagram, 1,4 million sur Twitter et 992.000 sur Facebook).