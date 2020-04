Le dispositif actuel de confinement décidé dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus (Covid-19) a été prolongé jusqu'au 14 mai prochain au même titre que l'ensemble des mesures qui l'accompagnent, a indiqué lundi un communiqué des services du Premier ministre.

"Suite à la concertation régulière avec le comité scientifique et l’autorité sanitaire sur l’évolution de l’épidémie du Covid-19, le Premier ministre, Monsieur Abdelaziz DJERAD, après accord de Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a reconduit pour une période supplémentaire de quinze (15) jours, à savoir du 30 avril au 14 mai 2020, le dispositif actuel du confinement ainsi que l’ensemble des mesures préventives qui l’accompagnent", précise le communiqué.

A cette occasion, le Gouvernement "conscient des efforts supplémentaires que chacun doit fournir, réitère ses appels aux citoyens à demeurer conscient des enjeux et des défis sanitaires, économiques et sociaux du Covid-19 et de continuer à observer en toute conscience et avec rigueur, les mesures d’hygiène, de distanciation sociale et de protection, qui demeurent les seules réponses actuelles pour l’endiguement de cette épidémie", ajoute-t-il.

Par ailleurs, le gouvernement rappelle "les risques encourus par ceux qui ne respectent pas les mesures préventives édictées et réitère la nécessité pour les citoyens et les commerçants d’être vigilants et responsables pour permettre à notre pays de conduire efficacement le processus de lutte contre le Covid-19".