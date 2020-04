Le secteur du commerce de la wilaya d'Ain Temouchent a mobilisé 20 brigades pour le contrôle des pratiques commerciales, de la qualité des produits et la répression des fraudes durant le mois sacré du Ramadhan.

Neuf équipes cocernées par le contrôle de la qualité et la répression des fraudes ont été mobilisées pour s'assurer de l’étiquetage des produits de consommation et le respect des conditions d'hygiène et de sécurité des denrées alimentaires. Le travail des neuf équipes de contrôle repose, en ce mois du jeûne, sur la lutte contre les pratiques commerciales illégales, la hausse des prix, la vente concomitante et la spéculation, a-t-on indiqué à la direction du commerce d'Ain Témouchent. Il est également question du suivi de l’approvisionnement des marchés locaux et des commerçants en produits de consommation et du contrôle périodique des indices des prix dans les marchés et locaux. Deux brigades sont mobilisées à cet effet. Les équipes de contrôle commercial durant le mois de ramadhan viennent renforcer l’activité des agents de contrôle relevant du secteur dans le ca dre de comités mixtes, en collaboration avec la Direction des services agricoles (DSA), l’inspection vétérinaire, la gendarmerie nationale et la police.