Quelque 450 interventions de dépannage ont été opérées par les services de la direction locale de la Société algérienne de distribution d’électricité et gaz (SADEG) sur leurs réseaux dans la wilaya de Ghardaïa depuis le début du confinement sanitaire partiel de lutte contre le nouveau Coronavirus (Covid-19), a-t-on appris mardi auprès de la cellule de communication de l’entreprise.

Le confinement a peine déclaré, les services de SADEG ont mis en place un dispositif d’intervention H24 pour maintenir l’alimentation en électricité et gaz pour l’ensemble des abonnés de la wilaya, a précisé le chargé de la communication, Yahia Abbas.

Pas moins de 320 interventions sur le réseau électrique et 130 autres sur le réseau de gaz ont été effectuées dans les différentes localités de la wilaya, a précisé M. Abbas, soulignant que les établissements et structures de santé ont été classés "priorité des priorités". Quelque 372 interventions sur les différents réseaux pour des pannes techniques ou perturbations dans l’alimentation ont été effectuées suite à des appels téléphoniques sur les lignes de permanence, a- t- il fait savoir. D’autre part, les tavaux de raccordements en urgence de certains sites ont été accélérés et réalisés afin de permettre aux intervenants dans la lutte contre la propagation du Covid-19 de travailler en toute quiétude, a signalé M. Abbas.