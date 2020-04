"Il est nécessaire de réaliser une étude globale pour l’aménagement des terrils de charbon de cette commune", a affirmé le ministre délégué lors de la présentation de la situation du secteur de l’environnement dans la wilaya, notamment celle liée à ces pollueux terrils.

"Sans cet outil technique, il ne peut être engagée une opération d’aménagement de ces sites, raison pour laquelle elle doit être réalisée par des experts et autres spécialistes pour connaitre les différentes variantes pour l’aménagement de ces terrils", a estimé M.Sid Cheikh.

Ces sites de terrils de charbon, héritage de la période coloniale suite à l’exploitation des mines de houille dans la région de Kenadza, constituent actuellement un véritable problème de pollution pour Kenadza et la partie sud de la commune de Bechar, d’où la nécessité de leur prise en charge conséquente, selon les responsabl es locaux du secteur.

Un total de 48 sites similaires de différentes dimensions et hauteurs sont recensés à travers les communes de Kenadza et Bechar, et l’un d’eux situé sur le territoire de cette dernière a été aménagé en 2008 pour un cout de 700 millions DA, dégagés conjointement par les entreprises nationales Sonatrach et Sonelgaz, ont-ils fait savoir. Cette opération a permis la réalisation d’aires de jeu pour enfants, des terrains de sports, des espaces verts ainsi que plusieurs autres équipements de détente sur une superficie de 6.113 m2, ont-ils ajouté. Pour le site de terrils de Kenadza, les responsables locaux du secteur préconisent son reboisement avec des espèces végétales adaptées à la nature du site et au climat de la région. Le membre du gouvernement, qui a aussi inauguré le nouveau siège de la direction régionale de l’Environnement, réalisé et équipé avec un cout de 60 millions DA, a pris connaissance de l’apport du secteur de l’Environnement à la prévention et la lutte contre le nouveau coronavirus (Covid- 19) à travers la wilaya.

"Depuis le 14 mars dernier, plus de 200 opérations de désinfection des lieux et établissements publics, dans le but de faire face à la propagation du Covid-19 à travers les 21 communes de la wilaya", a indiqué à cette occasion le responsable local du secteur, Aziez Cherif.

De son côté, la Maison de l'Environnement de Bechar a fabriqué 7.000 bavettes, sur un objectif de 10.000 unités, dont une grande partie a été distribuée gracieusement aux citoyens, selon Mme Nait Mohand Cheikh, responsable de cette structure. Auparavant le ministre délégué à l’Environnement saharien, en visite de travail d’une journée dans la wilaya, a procédé à une remise d’un lot d’habillement pour agents de nettoyage et d’entretien ainsi que des équipements de désinfection et des denrées alimentaires destinées aux familles nécessiteuses dans la wilaya. M. Hamza Al Sid Cheikh a achevé sa visite de travail dans la wilaya en visitant, en compagnie du ministre de la Sante, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, le site des terrils de charbon de Kendza, ou il a pris connaissance de visu de la pollution causée par ces terrils aux populations riveraines.