Le handballeur algérien Mathias-Moncef Soltane (Grand Nancy Métropole HB/France) a décidé de mettre un terme à sa carrière professionnelle après une dernière année perturbée par les blessures et l'annulation de la saison à cause de la pandémie de coronavirus.

En janvier dernier, il avait déjà évoqué sa possible fin de carrière. Quelques mois plus tard, Soltane a décidé de franchir le pas et de dire "stop".

A bientôt 34 ans, l’ailier droit nancéien a pris la décision d’arrêter sa carrière professionnelle alors que son contrat avec le Grand Nancy Métropole HB arrivait à terme.

Après deux dernières saisons perturbées par les blessures (à l’épaule notamment), le joueur algérien était conscient que l’avenir se dessinait en pointillés. "J'ai eu pas mal de pépins physiques ces dernières années, et c’est vrai que cela a précipité la fin de ma carrière pro", confie-t-il au journal l'Est Républicain.

Arrivé à Nancy en juin 2014 après être passé par Strasbourg, Gonfreville ou encore Saran, le handballeur referme donc le livre d’une histoire de six saisons nancéiennes.

"J’ai fait de belles rencontres humaines et sporti vement, on a disputé les play-offs (la saison dernière contre Massy, NDLR).

Ce n’est pas mal pour moi, le petit joueur qui n’est pas passé par un centre de formation mais a gravi les échelons en N3, N2, N1 et Proligue. Si je suis fier ? Oui, quand même. Même si je sais aussi que j’aurais pu faire mieux", a-t-il ajouté. Mathias-Moncef Soltane, qui avait effectué toute la préparation avec la sélection algérienne avant la Coupe d'Afrique 2014 à Alger sans être retenu par le sélectionneur de l'époque Réda Zeguilli, a disputé 126 matchs officiels lors de ses six saisons à Nancy.