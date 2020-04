L'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO) a appelé dimanche à investir dans la recherche scientifique et l'innovation pour un avenir vert.

Dans un communiqué, publié à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la propriété intellectuelle, l'ICESCO rappelle que cette journée coïncide cette année avec des circonstances d'urgence qui ont contraint les Etats, les gouvernements et les peuples, à cause de la pandémie de covid-19, à adopter des méthodes de travail, des mesures et des procédures exceptionnelles et urgentes.

Ces mêmes circonstances ont obligé les centres stratégiques et les décideurs des différents pays à reconnaître la nécessité de reconsidérer radicalement les choix et les tendances actuels et à poser des questions profondes sur l'avenir de l'humanité menacé de tous côtés.

Dans cette circonstance exceptionnelle, l'innovation soutenue par les droits de la propriété intellectuelle, visant à préserver la santé, le développement et le bien-être de l'homme ainsi que la planète et ses équilibres environnementaux, constitue l'un des mécanismes scientifiques les plus importants et efficaces pour faire face aux problèmes et aux crises actuels, y compris celle du nouveau coronavirus, a estimé l'organisation.

Dans le cadre de cette vision stratégique et de l'ensemble de ses initiatives soutenant les efforts des Etats membres et de la communauté internationale pour faire face à la pandémie du coronavirus, et en vue d'encourager l'innovation médicale, l'ICESCO a mis en place un Prix d'une valeur de 200.000 dollars, pour les personnes qui auraient découvert un remède efficace ou un vaccin préventif contre le coronavirus, selon le communiqué. l'ICESCO a lancé l'initiative de la "coalition humanitaire globale", à travers laquelle elle vise à créer une coalition internationale pour élaborer les mécanismes les plus efficaces d'intervention sur le terrain en vue de faire face à la pandémie, réduire ses impacts actuels et futurs sur le monde entier et consolider les forces de l'innovation et de la recherche scientifique.

Selon l'ICESCO, le monde entier doit tirer des leçons des crises et des catastrophes pour éviter de commettre les mêmes erreurs. La leçon la plus importante tirée de la crise mondiale actuelle est peut-être que notre monde, devenu un grand village fortement interconnecté ayant une destinée commune, est plus fragi le et moins immunisé face aux catastrophes désastreuses, a affirmé l'organisation. Cela nécessite une approche globale de développement fondée sur les concepts de durabilité et de droits globaux, y compris les droits de la propriété intellectuelle, a souligné l'ICESCO. La situation actuelle exige également, en particulier dans les pays du monde islamique, de renforcer l'investissement dans la recherche scientifique, le développement et l'entrepreneuriat et de mettre en place des systèmes nationaux intégrés pour encourager et protéger l'innovation, en vue d'accélérer la transition des pays vers la société du savoir et assurer un avenir meilleur aux peuples et à l'humanité tout entière, a conclu l'ICESCO.