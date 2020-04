La page du théâtre régional, TR-El Eulma,(Sétif) sur le réseau social Facebook s’est transformée dès le début du mois de ramadhan en un espace d’animation culturelle par excellence proposant un programme varié et adapté à toutes les catégories d’âge de son public en cette période de confinement sanitaire.

Ce programme virtuel baptisé "Maârij El Arwah ou Makamet El Afrah" (ascensions des âmes et stations de joies)a eu grand écho auprès des utilisateurs des réseaux sociaux avec plus de 15.000 vues pour nombre de ces publications, assure Amine Bouzerara, administrateur de la page et cadre du TRE.

"Initiative spéciale d’animation des veillées du mois sacré du ramadhan, le programme présente une opportunité au public et aux familles de suivre, après la rupture du jeûne et l’accomplissement des prières surérogatoires à domicile, un contenu culturel varié de divertissement adapté à tous les âges et à tous les goûts", a déclaré à l’APS, M. Bouzerara.

Il s’agit ainsi d’ouvrir un "pont" de communication entre le théâtre régional d’El Eulma et son public de sorte à réduire la monotonie du confinement c hez notamment les enfants et les jeunes en application des instructions du ministère de tutelle, a ajouté le même cadre. Les premiers jours du ramadhan verront ainsi la présentation en ligne de plusieurs pièces pour adultes et pour enfants dont "Soukout hisn wahrane" (La chute du fort d’Oran) du théâtre régional de Saïda, "La Symphonie de Constantine" de l’association El Belliri, "Génération internet" de l’association Achebal Ain El Beniane d’Alger et "Hafid Abou Ras Ennassiri" de l’association El Melka de Tindouf.

Des concerts de musique classique et spirituelle sont programmés sur la page du TRE ainsi qu’une série d’interviews intitulée "Fi diyafet malika" (Hospitalité d’une reine) animé par la dramaturge Dr. Leïla Benaïcha avec chaque fois une figure artistique féminine à l’instar de Fatiha Ouarad et Sabrina Korichi, a-t-on noté.

Aussi, Dr Meftah Khelouf anime chaque dimanche du ramadhan sur la page Facebook du TRE un forum accueillant des chercheurs et universitaires sur le thème de la stylistique du Saint Coran.

De l’animation toujours, un concours pour enfants de moins de 15 ans du meilleur récitant du Coran et un autre pour adultes du meilleur marionnettiste est organisé sur cet espace virtuel, où les candidatures enregistrées sur vidéo sont envoyés vers la page du TRE et les lauréats recevront des primes pécuniaires d’encouragement.

Les nombreux commentaires des visiteurs de la page ont été unanimes à saluer l’initiative "innovante" d’animation culturelle à distance qui ouvre la voie d’une animation culturelle en ligne.