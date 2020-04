Des experts indépendants de l'ONU ont demandé la libération de migrants des centres d'hébergement à haut risque aux Etats-Unis afin de contrer la menace d'une épidémie de nouveau coronavirus, a indiqué mardi l'ONU dans un communiqué de presse.

"Le gouvernement américain doit de toute urgence utiliser des alternatives facilement disponibles à la détention pour les migrants détenus dans des centres administratifs surpeuplés et insalubres afin de contrer le risque d'une épidémie de COVID-19", a plaidé lundi à Genève un groupe d'experts indépendants des droits de l'homme de l'ONU.

"Aucun de ces migrants n'est détenu pour des infractions pénales, mais attendent simplement que des décisions soient prises sur leurs demandes d'immigration", a noté le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des migrants, Felipe Gonzalez Morales.

Les experts indépendants onusiens indiquent avoir reçu plusieurs rapports sur les conditions d'insalubrité et le manque de soins de santé appropriés pour les 1.500 détenus du Centre de traitement du Nord-Ouest, situé à Tacoma, dans l'Etat de Washington.

Ce centre est géré par une société privée, le groupe GEO, pour le compte de l'Agence américaine de l'immigration et des douanes.

"Nous avons entendu dire qu'il y a un manque de mesures de protection pour les détenus, qu'il est impossible de garder la distance physique recommandée et que les nouveaux arrivants ne sont pas mis en isolement pour observation médicale", a ajouté M. Gonzalez Morales.

Pour l'expert indépendant onusien, cela soulève de graves inquiétudes quant à la possibilité que le coronavirus se propage dans le centre.

Cet établissement a fait état de problèmes liés à la fourniture de soins de santé inadéquats et de conditions insalubres.

De plus, "il est très difficile de maintenir la distance physique nécessaire dans des centres de détention surpeuplés".

"Réduire de manière significative le nombre de migrants détenus en les relâchant dans d'autres lieux peut facilement résoudre ce problème", a insisté le rapporteur spécial.

Face à telles conditions, M. Gonzalez Morales a demandé à l'administration américaine et au groupe GEO de "garantir l'accès aux soins de santé, à des installations d'eau et d'assainissement adéquates, et de renforcer les mesures visant à prévenir l'apparition et la propagation du Covid-19 dans l'établissement".

Plus largement, le rapporteu r spécial a indiqué que la détention administrative des immigrants ne devrait être utilisée qu'en dernier recours.

Il plaide pour des "mesures alternatives, qui sont essentiellement non privatives de liberté, des solutions d'hébergement et de soins de proximité moins restrictives, visant à respecter les droits de l'homme des migrants et à limiter le recours à la détention d'immigrants".