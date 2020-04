Pas moins de 9.000 patients décédés du Covid-19 à domicile n’étaient pas encore comptés dans les bilans quotidiens du directeur de la Santé, a déclaré le président du syndicat de médecins MG France, Jacques Battistoni, cité lundi par des médias.

Le dernier bilan officiel de l’épidémie due au coronavirus en France à la date du 26 avril s’est élevé à 22.865 décès, dont 14.202 dans les hôpitaux et 8.654 dans les établissements sociaux et médico-sociaux.

Pourtant, le syndicat de médecins MG France estime que l’Hexagone aurait déjà franchi la barre des 30.000 morts.

Le président du syndicat de médecins MG France, Jacques Battistoni, a expliqué à la chaîne Franceinfo que 9.000 patients décédés du Covid-19 à domicile entre le 17 mars et le 19 avril n’étaient pas encore comptés dans les bilans quotidiens du directeur de la Santé.

"Nous avons fait une enquête auprès des médecins généralistes.

Nous avons eu beaucoup de réponses, 2.339 réponses exactement".

Ces médecins, on leur a demandé combien ils avaient vu de patients et on leur a demandé aussi combien, dans leur patientèle, de patients à domicile étaient décédés d u Covid-19", indique-t-il.

Ce chiffre confirme que "la France est l’un des pays les plus touchés", comme l’a déclaré le médecin au JDD. D’après M. Battistoni, ces décès ne sont que des "suspicions" de coronavirus en l’absence de tests.

Le médecin a ainsi souligné que ces chiffres devront être vérifiés, "corroborés par les évaluations fines qui seront faites quand on pourra comparer la mortalité en ville entre 2020 et 2019, l’année de référence, l’année dernière". De plus, Jacques Battistoni a précisé que les autorités n’avaient pas dissimulé ces chiffres, en précisant qu’ils ne pouvaient pas "être pris en compte, ils ne sont pas mesurés". "Il faudrait demander à chaque médecin généraliste de faire un recueil et de le renvoyer au ministère de la Santé.

Cela n'a pas été organisé", a-t-il ajouté.

Depuis le début de l’épidémie, la France dénombre 22.856 décès liés au coronavirus.Pour lutter contre la propagation de la maladie, la France est en sixième semaine de confinement.