Les quantités de vaccins couvrant les besoins des programmes de vaccination sont disponibles, a assuré lundi l'Institut Pasteur d'Algérie (IPA), soulignant que l’approvisionnement en vaccins "n’a connu aucune perturbation et a été épargné des répercussions de cette crise sanitaire" provoquée par l’apparition du nouveau coronavirus Covid-19.

"Malgré les difficultés d’ordre logistique liées à l’acheminement des vaccins à partir des pays fournisseurs, dans le contexte sanitaire difficile actuellement vécu par notre pays et au niveau mondial, provoqué par l’apparition du nouveau coronavirus Covid-19, la disponibilité des quantités de vaccins couvrant les besoins des programmes de vaccination a été assurée par un travail d’anticipation mené par l’Institut Pasteur d’Algérie en partenariat avec ses fournisseurs de vaccins, avant la fermeture des liaisons aériennes à l’échelle internationale", a précisé la Direction générale de l'IPA dans un communiqué. Elle a ajouté que "ceci a pu être concrétisé également par la disponibilité et l’engagement affichés par les partenaires de l’Institut d’une part et le concours et facilitations des services des Douanes et de la compagnie aérienne nationale Air Algérie, d’autre part".

Ainsi, la continuité des programmes et campagnes de vaccination est "assurée par l’engagement des établissements de santé chargés de la vaccination, qui s’approvisionnent en continu au niveau de l’Institut Pasteur d’Algérie", a souligné l'IPA.

S’agissant en particulier de l’approvisionnement des wilayas du Sud, "l’acheminement des vaccins, au même titre que les dispositifs de diagnostic du Covid-19, a été réalisé de manière régulière, grâce au concours et appui de la flotte aérienne de l’Armée Nationale Populaire", a ajouté le communiqué, selon lequel "suite à la conjugaison des efforts de tous les partenaires et acteurs dans ce domaine, l’approvisionnement en vaccins n’a connu aucune perturbation et a été épargné des répercussions de cette crise sanitaire".

Enfin, l’Institut Pasteur d'Algérie a assuré son engagement dans la mise à disposition de l’ensemble des vaccins des programmes nationaux de vaccination, rappelant que, dans le cadre de la prise en charge pérenne de l’exécution des programmes nationaux de vaccination arrêtés par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, "l’importation et la distribution aux établissements de santé du territo ire national des vaccins, figurent parmi les missions de l’Institut Pasteur d’Algérie, qui assure l’acquisition et la mise à disposition de ces produits".