La wilaya de Mostaganem a enregistré la cueillette de plus d'un million de quintaux de pomme de terre de saison en un mois, a-t-on appris lundi auprès de la direction des services agricoles (DSA).

Le bilan du service régulation de la production et appui technique montre que la production de la wilaya de Mostaganem en pomme de terre de consommation a dépassé depuis le début de la campagne de récolte en fin mars dernier et jusqu'à lundi 1,062.000 quintaux avec un rendement de 340 qx à l'hectare.

A ce jour, 3.116 sur 11 800 ha ciblés par cette campagne, soit 25%) ont été récoltés, a-t-on indiqué, soulignant que la production devra atteindre, en fin juin, 4,4 millions de quintaux dont 100 000 qx de semences de pomme de terre.

Ce bond de production est justifié par la bonne maitrise des agriculteurs du processus technique de la récolte de pomme de terre, aux précipitations en temps opportun et aux opérations de prévention contre les maladies parasitaires dont le mildiou.

Les dispositions de confinement sanitaire dans la wilaya de Mostaganem à cause du coronavirus n’ont pas affecté le s opérations de récolte qui commencent tôt le matin à la faveur des autorisations exceptionnelles accordées aux agriculteurs, saisonniers et transporteurs.

Les quantités de production qui arrivent en flux aux marchés locaux et nationaux ont contribué à réguler et garantir l’abondance du produit, la stabilité de ses prix et leur baisse ou le prix est estimé à 40 da le kilo.

Pour rappel, la production de pomme de terre a atteint 5,2 millions de quintaux en 2019 à la faveur des campagnes agricoles (de saison, précoce et d’arrière saison) avec un pic de récolte durant le deuxième trimestre de 2019 de plus de 3,6 millions qx .