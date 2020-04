La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a annoncé lundi qu'elle apportait son soutien dans la course à la Maison Blanche à Joe Biden, candidat du parti démocrate à la présidentielle du 3 novembre.

"Aujourd'hui, je suis fière d'apporter mon soutien à Joe Biden dans la course à la présidence des Etats-Unis, car je crois qu'il ferait un président extraordinaire", a annoncé Nancy Pelosi dans un message vidéo. Joe Biden, 77 ans, n'a pas encore été officiellement investi par le parti démocrate - il faudra pour cela attendre la convention qui devrait se dérouler en août - mais il est le seul candidat encore en lice depuis que son rival Bernie Sanders a annoncé arrêter sa campagne, au début du mois. Après deux mois de primaires, au cours desquels une trentaine d'Etats avaient voté, le sénateur indépendant, au programme résolument à gauche, était largement distancé par l'ancien vice-président de Barack Obama, considéré comme plus à même de rassembler l'électorat centriste derrière lui pour battre le républicain Donald Trump en 2020.

Une grande majorité des caciques du parti ont apporté leur soutien à Joe Biden pendant les primaires. L'ancien président Obama a lui-même annoncé son soutien à M. Biden il y a deux semaines. Depuis le début de la pandémie de coronavirus (Covid-19), la campagne américaine est à l'arrêt.