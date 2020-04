Une récolte céréalière de plus de 347.000 quintaux est attendue dans la wilaya d'El-Oued au terme de la campagne moisson-battage de la saison 2019-2020, a-t-on appris dimanche auprès de la direction des Services agricoles (DSA).

Cette production consiste en 264.000 QX de blé dur, plus de 83.000 QX d'orge et plus de 400 QX de blé tendre, sur une surface globale emblavée de plus de 16.000 ha, dont 6.000 ha ensemencée de blé dur, 2.250 ha d'orge et 8.000 ha de blé tendre, soit 15% de la surface agricole exploitée dans la wilaya et estimée à 103.000 ha.

Cette surface est concentrée principalement dans les régions céréalières de la commune frontalière de Benguecha, détenant 50% de la surface emblavée, suivie par les communes de Hassi-Khelifa, Trifaoui et El-Meghaïer.

La DSA, qui a relevé une forte production de céréales au niveau des régions nouvellement exploitées à Benguecha, a fait état de la prise de toutes les dispositions nécessaires par la coopérative des céréales et légumes secs (CCLS) pour le stockage de la moisson, dont deux points de stockage à El-Foulia, d'une capacité de 250.000 QX, et au siège de la CCLS d'une capacité de 25.000 QX.

Par souci d'assurer la réussite de la campagne, les Services agricoles ont mobilisé les moyens matériels nécessaires, et s'emploie à étendre et développer la surface céréalière et d'identifier d'autres surfaces pour le développement de la culture des légumes secs à travers la wilaya.