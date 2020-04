"Les ministres des Affaires étrangères discuteront lors de leur réunion d'un soutien politique, juridique et financier aux dirigeants palestiniens pour faire face aux plans israéliens", a déclaré le sous-secrétaire général de la Ligue arabe, Hossam Zaki. La réunion extraordinaire, à la demande des dirigeants palestiniens, sera convoquée par vidéoconférence en raison de la pandémie de coronavirus, a ajouté M. Zaki. Il a ajouté que la réunion abordera également les mesures prises pour contrer le projet israélien et permettre au gouvernement palestinien de faire face aux dommages engendrés par la pandémie de COVID-19 et aux mesures israéliennes agressives qui ont causé encore davantage de pertes au peuple palestinien, en plus de la confiscation des fonds de compensation par Israël.