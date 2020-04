Le président rwandais, Paul Kagame, a déclaré que les pays de la Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE) doivent poursuivre leurs efforts pour promouvoir la coopération et l'harmonisation de certaines politiques dans les activités transfrontalières sur fond d'épidémie de COVID-19, ont rapporté des médias.

"Alors que nous avions réellement pris le contrôle de la situation (du COVID-19) et maîtrisé le virus, enregistrant un nombre de guérisons supérieur à celui des cas actifs", les activités transfrontalières ont augmenté rapidement et soudainement, a indiqué M. Kagame lors d'une conférence de presse virtuelle.

"Il n'existe pas de meilleur moyen d'y faire face que la coopération et la coordination régionales ainsi que la compréhension mutuelle, afin que nous (puissions) gérer ce problème commun", a-t-il estimé. Depuis le 24 avril, le ministère rwandais de la Santé a souligné dans son rapport quotidien une hausse des cas d'infection au nouveau coronavirus chez les routiers passant les frontières et chez leurs assistants. A la date de lundi soir, le Rwanda a s ignalé 207 cas de COVID-19 et 93 guérisons.