L’épidémie du nouveau coronavirus a fait 242 nouveaux décès ces dernières 24 heures en France, portant le nombre total des victimes du Covid-19 à 22.856 depuis le 1er mars, a annoncé dimanche le ministère de la Santé.

Le virus a coûté la vie à 14.202 personnes à l’hôpital (+152) et 8.654 dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et les centres médicaux sociaux, précise le ministère dans un communiqué. Selon la même source, 28.217 patients sont hospitalisés actuellement pour une infection Covid-19, ce qui représente une hausse de 481 hospitalisations en 24 heures, ajoutant que 4.682 personnes sont admises en réanimation, soit 79 admissions de plus par rapport à samedi, dégageant un solde de 43 lits occupés de moins en 24 heures.

Le ministère fait état d’un total de 124.575 cas de contamination confirmés depuis le début de l’épidémie, dont 461 en 24 heures. En outre, 44.903 personnes sont sorties guéries de l’hôpital depuis le 1er mars, soit 318 rémissions de plus par rapport à la journée d’hier, relève la même source.



Russie 87.147 cas de contaminations, 7.346 guérisons

Le nombre des contaminations au nouveau coronavirus en Russie a atteint 87.147, tandis que les cas des patients qui se sont rétablis s'élèvent désormais à 7.346, a indiqué lundi le Centre opérationnel pour la prévention et le contrôle des nouvelles infections au Covid-19. "Lors des dernières 24 heures, 6.198 nouveaux cas de contamination au nouveau coronavirus ont été enregistrés en Russie, portant le nombre total de patients à 87.147 dans les 85 régions du pays", a précisé le Centre dans un communiqué, repris par des médias. La même source a ajouté que 579 personnes se sont rétablies de la maladie, portant le total des cas de guérison à 7.346.

Le Centre a, par ailleurs, souligné que le nombre des décès dus au virus a atteint 794, après le recensement de 50 nouveaux décès lors des dernières 24 heures. Le nombre de contaminations le plus élevé est enregistré à Moscou, avec 45.351 cas. Plus de 183.000 personnes restent sous surveillance médicale en Russie en raison d'une suspicion d'infection, tandis que plus de trois millions de tests de dépistage du virus ont été effectués dans le pays, a rappelé la même source.



Belgique Plus de 7.000 décès liés au Covid-19

La Belgique a enregistré un total de 7.094 décès liés au nouveau coronavirus (Covid-19) depuis le début de la pandémie, selon les chiffres publiés dimanche par les autorités sanitaires.

Les autorités sanitaires ont confirmé la poursuite de la tendance à la baisse des chiffres de l'épidémie du Covid-19 en Belgique qui a enregistré 178 nouveaux décès au cours des dernières 24 heures tandis que 204 patients ont été admis à l’hôpital.

Le bilan journalier précédent faisait état de 241 décès dus au coronavirus et de 217 nouvelles hospitalisations. Au total, la Belgique déplore 7.094 décès depuis le début de l'épidémie, pour 46.134 cas de contaminations au Covid-19, dont 809 nouvelles infections. "Le nombre de nouvelles hospitalisations se stabilise et le pic du nombre de décès semble être derrière nous", et ce même si "le nombre de cas sur notre territoire continue à augmenter", a indiqué l'institut de santé publique Sciensano lors de la présentation du bilan quotidien.

Le centre de crise du ministère belge de Santé publique avait estimé, cette semaine, que le pic des décès liés au nouveau coronavirus en Belgique semblait avoir été atteint le 12 avril.

En conséquence, le Conseil national de sécurité belge, présidé par la Première ministre Sophie Wilmès, a décidé vendredi soir une levée progressive, à partir du 4 mai, des mesures de confinement imposées depuis le 18 mars pour contenir la propagation de la pandémie du coronavirus dans le pays.