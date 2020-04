Une campagne de prévention contre la leishmaniose cutanée a été lancée dans plusieurs communes de la wilaya de Naama, a-t-on appris du chef de service prévention à la direction de la Santé et de la Population.

La campagne a débuté le 20 avril en cours dans les commues de Naama, Asla, Ain Sefra, Tiout, El Bayoudh et Mécheria en collaboration avec le bureau de protection végétale de la direction des Services agricoles (DSA) et les bureaux communaux d'hygiène, a indiqué M. Said Djellouli.

Les services de la direction de la Santé, initiatrice de l'opération, veillent à garantir un accompagnement sur le terrain, alors que les APC procèdent à la mobilisation des ressources humaines et des équipements nécessaires à la mise en œuvre de la campagne préventive.

L'opération se poursuivra durant un mois dans le but d'éliminer les foyers de prolifération de mouches des sables et de rongeurs, qui sont les facteurs essentiels de propagation de cette maladie en pulvérisant des insecticides au niveau des oueds et les cours d'eaux usées, ainsi que les murs des maisons, selon la même source.

Parallèlement au lanceme nt de la campagne de traitement chimique reposant sur la pulvérisation d'insecticides, les services communaux organisent des campagnes permanentes de lutte contre les chiens errants qui peuvent aussi causer l'infection à la leishmaniose.