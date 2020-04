Les commerces concernés par l’instruction du Premier ministre relative à l’élargissement des secteurs d’activités ont commencé à rouvrir dimanche à Khenchela leurs portes aux premiers clients après la période de fermeture temporaire décidée pour contenir la propagation du nouveau coronavirus.

Peu de commerces d’effets vestimentaires, de chaussures et d’électroménagers et librairies se sont empressés de rouvrir au premier jour contrairement aux commerces de pâtisseries, de pâtisseries traditionnelles et d’ustensiles qui semblent avoir tous levé rideau.

Le long des avenues Souafa et Dubaï du centre-ville, les librairies, les commerces d’électroménagers, d’effets vestimentaires et de chaussures ouverts étaient vides de clients dont l’engouement était particulièrement dirigé vers les commerces de pâtisseries notamment traditionnelles.

Approché par l’APS, un marchand de vêtement installé à l’avenue Souafa a exprimé sa satisfaction de la décision des autorités publiques visant à limiter les effets socioéconomiques de la crise sanitaire du nouveau coronavirus.

Dans les deux prochains jours, tous les commerces devraient rouvrir, selon le même commerçant qui estime que le froid et l’averse de ce premier jour a dissuadé les citoyens dont la majorité s’est contentée des courses alimentaires nécessaires du ramadhan. La reprise des ventes d’effets vestimentaires devra atteindre ses pics durant la seconde moitié du ramadhan, souligne le même marchand qui a regretté les difficultés de mise en œuvre de certaines mesures de protection contenues dans l’instruction du Premier ministre dont le port de bavettes qui restent indisponibles dans les pharmacies.

La reprise des activités de taxis urbains a été reportée jusqu’à l’annonce des mesures de sécurité sanitaire à observer dans ces moyens de transport en commun. Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a émis samedi une instruction à l’adresse des départements ministériels concernés ainsi que les walis de la République portant autorisation de reprise de certaines activités et l’ouverture de commerces.