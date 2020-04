Pas moins 12 quintaux de viandes blanches destinés à la spéculation ont été saisis, à Dréan dans la wilaya d’El Tarf, par des policiers en patrouille durant les heures de confinement sanitaire partiel, décrété dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus, Covid-19, a-t-on appris, dimanche, auprès du chargé de la communication à la sûreté de la wilaya.

S’inscrivant dans le cadre de la lutte contre les pratiques frauduleuses et la spéculation, accentuées depuis l’apparition de la pandémie, cette saisie a été opérée lorsqu’un individu à bord d’un véhicule utilitaire a été intercepté par des policiers en patrouille, a ajouté le commissaire principal Mohamed- Karim Labidi. En provenance de la wilaya d’Oum El Bouaghi, la marchandise dont le propriétaire envisageait d’écouler sur le marché local, était d’origine inconnue, a-t-on précisé de même source. Cette opérations, s’inscrit également dans le cadre de la lutte contre la vente informelle et les pratiques spéculatives qui se sont également accentuées durant le mois de ramadhan, a-t-on souligné.

Un dossier judiciaire a été élab oré et transmis au tribunal correctionnel de Dréan devant lequel cet individu répondra des griefs qui lui sont reprochés, a-t-on conclu.