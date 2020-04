Le Centre de connaissances de l’ONU sur le Covid-19 en Afrique, nouveau portail qui héberge des produits de connaissances et une expertise régionale à l’échelle des Nations Unies, vient d’être lancé ce week-end, a annoncé la Commission économiques des Nations Unies pour l’Afrique (CEA-ONU).

Le Centre, "offre un guichet unique sur les ressources et les interventions des Nations Unies sur le continent, en tant que référentiel précieux d’informations permettant aux partenaires d’accéder à des informations essentielles à l’appui de l’Agenda 2030 et de l’Agenda 2063", souligne la CEA-ONU, basée à Addis-Abeba. Le portail permettra aux utilisateurs de découvrir des informations et des connaissances pertinentes, de collaborer et de consulter, comme il fournit les dernières données statistiques sur les cas, les faits, ainsi que sur les "myth busters" (casse-mythes), les vidéos, les histoires d’intérêt humain et les impacts par secteur du Covid-19. Il propose également des données brutes, des publications des experts, des forums de discussion, des ressources d’apprentissage et des actualités sur le développement. "A mesure que de plus amples informations seront disponibles, le site Internet sera continuellement mis à jour", est-il indiqué.