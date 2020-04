Un riche programme de conférences et de formations en ligne appelé "Sahra Tech" a été élaboré à la faveur des porteurs de projets innovants pour le mois sacré de ramadhan par les responsables de la compétition "Algeria start up challenge" (ASC), a-t-on appris dimanche de ces derniers.

"C'est un programme qui a pour objectif de préserver les liens tissés, ces derniers mois lors des sessions préliminaires de l'ASC, avec la communauté faite de la jeunesse algérienne portant des idées aussi innovantes que brillantes, d'experts nationaux et internationaux venus contribuer à la construction d'un ecosystème de la connaissance et du savoir par le biais des start-up, et différents partenaires et coachs", a-t-on fait savoir.

Il s’agit d’une série de rendez-vous quotidiens qui sera diffusée en direct sur la page Facebook de l’Algéria Start-up Challenge tous les soirs du mois sacré et tournera autour de deux axes essentiels : une série de formations à l'attention de porteurs de projets pour la concrétisation de leurs projets et une autre de conférences en ligne animée par des experts de renom et qui portera sur des sujets d'actualité.

Les formations, assurées par des experts nationaux et internationaux, aborderont plusieurs sujets tels que "comment concevoir un projet", "comment élaborer un business plan", "comment présenter son projet" et "comment créer son entreprise", entre autres.

Pour les conférences, il sera question d’aborder, la transition économique, smart city, e-gouvernance, e-commerce, économie en période de Covid, entre autres thèmes. Algeria start-up Challenge, est une compétition de start-up autour des solutions innovantes dans les différents domaines de la vie, organisé par l’incubateur de start-up "Capcowork" sous le parrainage du Premier ministère et avec le concours du ministère de la Micro-entreprise, des Start-up et de l’Economie de la connaissance.

L’ASC est un événement initié lors de sa première édition en 2018 par un groupe de jeunes étudiants de l’école des Hautes études commerciales (AHEC) de Koléa.

Cette année, l’Algeria Start-up Challenge, qui revêt une dimension nationale, se met sous l’ombrelle de Capcowork. Organisé sous forme de compétition, l'évènement a pour but de booster les porteurs de projets innovants et les propulser dans le monde de l’entreprenariat.

Organisée initialement en cinq étapes, quatre se sont déroulées en ligne en ra ison de la pandémie du Covid-19, a-t-on précisé. Plus de 700 porteurs de projets de tout le territoire national et dans divers domaines s’y sont inscrits.