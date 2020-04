aDiverses activités culturelles seront animées virtuellement dans la wilaya d’Illizi à travers un riche programme de célébration du mois du patrimoine (18 avril-18 mai), arrêté par l’Office du parc culturel du Tassili N’Ajjer (OPCT), a-t-on appris dimanche de cet organisme.

Placé sous le signe "Restez chez vous, le patrimoine votre invité", le programme prévoit la projection, via les réseaux sociaux et des supports électroniques, d’une trentaine d’œuvres audiovisuelles, documentaires, reportages et spots publicitaires sur le patrimoine matériel et immatériel de la région du Tassili.

L’organisation de visites virtuelles des musées et parcs culturels d’Illizi, Fort-Polignac, Bordj El-Haouès, Admer, Djanet et Djibrine, figurent au programme de cette manifestation annuelle, coïncidant cette année avec les mesures de prévention contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus.

La page électronique de l’OPCT sera également enrichie de vidéos concernant des sites archéologiques et des monuments historiques, appuyés de fiches techniques et monographies, en plus de docu mentaires audiovisuels retraçant la richesse de la région, à l’instar de "Tassili, entre préservation et évaluation", "Voyage au cœur du Tassili, sur les traces de la beauté", "la S’beiba, patrimoine et authenticité" et "Caravane du Sud", à être diffusés sur les ondes de Radio-Illizi, a indiqué la responsable de la préservation et de l’exploitation à l’office, Hafida Hadj Omar. Il est également prévu, entre-autres activités, la vulgarisation des missions dévolues aux cadres de l’OPCT, dont la surveillance, la protection, le recensement archéologique, ainsi que le suivi de l’arbre Cyprès du Tassili, une plante rare et en voie de disparition poussant dans la zone de Madak, dans la région de Djanet. Figure également au programme du mois du patrimoine, l’animation de communications et d’émissions de sensibilisation à travers les réseaux sociaux sur la préservation du patrimoine, en plus de la réponse, via support électronique, aux questionnements du public concernant le patrimoine matériel et immatériel du Tassili N’Ajjer.