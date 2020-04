L’opération a pour objectif de promouvoir le potentiel cognitif et les capacités créatrices du lectorat et l’ancrage des notions culturelles au sein des différentes couches sociales, en mettant à profit le confinement décidé par les pouvoirs publics pour lutter contre la propagation de la pandémie du nouveau Coronavirus (Covid-19).

"La lecture utile" est une action entreprise par le club "pour une jeunesse intellectuelle" activant sur les réseaux sociaux pour soutenir, au plan culturel, les adhérents et adeptes du club en les invitant à lire, résumer et débattre du contenu des ouvrages lus via Facebook, a expliqué à l’APS le président du club, Smail Dhouib (enseignant universitaire). Des visioconférences hebdomadaires regroupan t une trentaine de personnes (enseignants, étudiants et jeunes), traitent des ouvrages lus et débattent de leur contenu et enrichissent ainsi leurs connaissances, a-t-il ajouté. Les adhérents du club ont favorablement accueilli l’initiative qui leur permet de meubler le temps libre dégagé par le confinement, et de développer de nouveaux thèmes de culture et de pensée, confie Smail Dhouib, avant de faire également part de l’élaboration, durant le mois sacré de Ramadhan, d’un programme de lecture et de débat virtuels sur des livres religieux.

Dans le même contexte de promotion de la lecture, la page "Ouargla en lecture" a lancé une nouvelle émission "Tanwine" regroupant des participants qui ont à débattre, virtuellement, sur des titres d’ouvrages de culture générale lus durant la semaine, selon le gestionnaire de la page Walid Bayet.

Cette page riche en données culturelles et cognitives est "très prisée" par les adeptes de la lecture cherchant à assouvir leurs centres d’intérêt par le téléchargement d’ouvrages, de correspondances et de romans notamment, non-disponibles en support papier ou introuvables sur le marché, a-t-il ajouté.

Abdelmounim Bessayeh (romancier à Ouargla) vient, pour sa part, de lancer une initiative culturelle "je lis pour toi" sur sa page Facebook, dont le but est d’enc ourager la lecture et de mettre ses œuvres à la disposition des lecteurs intéressés via des programmes virtuels. Il s’est félicité de l’intérêt manifesté par les visiteurs et les amis de la page, leur permettant d’échanger des expériences culturelles et d’animer la scène culturelle locale. Toutes ces initiatives s’assignent comme objectifs de créer des espaces d’échange d’expériences et de connaissances et de promouvoir la lecture et du lectorat au sein de la société.