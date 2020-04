Le Real Madrid (Liga espagnole de football) serait prêt, "par respect", à attendre 2022 pour engager l'attaquant international français Kylian Mbappé (21 ans), année de la fin de son contrat avec le Paris SG, rapporte dimanche le journal espagnol Marca. "L’idée de Madrid pour Mbappé est claire.

Il tentera toujours autant que possible, avec un maximum de respect pour le PSG. Si le joueur continue sans prolonger, il se renseignera sur la possibilité de le recruter en 2021, une année avant la fin de son contrat.

C’est à ce moment que Madrid pense que le PSG pourrait commencer à donner des signes de faiblesses avec Kylian", écrit le quotidien, proche de la formation merengue. Toutefois, Marca s'interroge : les dirigeants du PSG seraient-ils vraiment prêts à laisser partir libre un joueur qui peut rapporter 250 millions d’euros ? Il y a des doutes.

Parce que le PSG a déjà prouvé une certaine fermeté avec ses joueurs, estime la même source, soulignant qu'il faudrait attendre jusqu’en 2022, quand il sera libre. Cette idée ne déplaît pas non plus à l'actuel deuxième de la Liga.

Le Real Madrid et le club parisi en s’entendent particulièrement, ce que chaque club veut garder. Notamment parce que cela évite des tentatives pénibles lors du mercato. C’est ainsi que le club madrilène pourrait montrer un minimum de patience pour Mbappé. Champion du monde avec l'équipe de France en 2018, Mbappé est devenu en un laps de temps court l'un des attaquants les plus redoutables en Europe. Depuis qu'il avait rejoint le club parisien en 2017 en provenance de l'AS Monaco, il a inscrit 64 buts, dont 33 réalisations la saison dernière.