La goutte, c'est une forme particulière d'arthrite qui touche surtout les hommes entre 30 et 60 ans ; les femmes, elles, sont moins concernées. Cette maladie rhumatismale (autrefois appelée « maladie des rois » ou « maladie des riches ») survient lorsque le taux d'acide urique dans le sang est trop élevé - on parle d'hyperuricémie.

Chez les personnes qui souffrent de cette pathologie, l'acide urique se dépose progressivement dans une ou plusieurs articulations sous la forme de cristaux : lorsque ce déchet organique s'accumule, cela se manifeste sous la forme de « crises » extrêmement douloureuses et récurrentes. Si toutes les articulations sont susceptibles d'être touchées, le plus souvent, la crise de goutte se concentre sur l'articulation du gros orteil...

Aujourd'hui, la goutte est une maladie que l'on sait soigner : pour atténuer la douleur, les médecins prescrivent des anti-inflammatoires et, pour corriger l'hyperuricémie, un traitement hypo-uricémiant peut être nécessaire. Cependant, la première mesure à prendre, c'est une adaptation du régime alimentaire, principale source d'acide urique : moins d'alcool, moins de poissons gras, moins de viande rouge, moins d'abats...

UNE RÉACTION EN CHAÎNE QUI DÉBUTE AVEC LA FLORE INTESTINALE

D'après une nouvelle étude de la Federal University of Minas Gerais (au Brésil), un régime alimentaire riche en fibres pourrait permettre une atténuation de la douleur chez les patients qui souffrent de la goutte.

Pour en arriver à cette conclusion, les chercheurs ont organisé une expérience avec des souris, souffrant de la goutte au niveau de l'articulation du genou. Durant plusieurs semaines, celles-ci ont été nourries avec un régime alimentaire riche en fibres (fruits, légumes, produits céréaliers, légumineuses...).

Résultat ? Au terme de l'expérience, les scientifiques ont remarqué une diminution significative de la douleur chez les souris testées : l'apport en fibres était à l'origine d'une réaction en chaîne débutant au niveau de la flore intestinale et provoquant la résorption de l'inflammation au niveau du genou... « Ces travaux montrent bien que, dans le corps, tout est relié, explique Mauro M. Teixeira, le principal auteur de ces travaux publiés dans le Journal of Leukocyte Biology. Ils ouvrent peut-être la porte à de nouveaux traitements contre la goutte, une maladie qui touche environ 2 % des adultes en Occident. »