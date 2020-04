Au début de la Semaine mondiale de la vaccination 2020, célébrée lors de la dernière semaine d'avril, l’UNICEF a rappelé que des millions d'enfants risquaient de manquer des vaccins vitaux contre la rougeole, la diphtérie et la polio en raison de perturbations dans les services de vaccination alors que le monde est concentré sur le ralentissement de la propagation de Covid-19.

Même avant la pandémie de coronavirus, les vaccins contre la rougeole, la polio et d'autres maladies étaient chaque année hors de portée pour 20 millions d'enfants de moins d'un an, a noté l’agence onusienne dans un communiqué, avertissant que compte tenu des perturbations actuelles, cela pourrait ouvrir la voie à des "épidémies désastreu ses" en 2020 et bien au-delà. "Les enjeux n'ont jamais été aussi importants.

Alors que le Covid-19 continue de se propager à l'échelle mondiale, notre travail vital pour fournir des vaccins aux enfants est essentiel" , a déclaré Robin Nandy, Conseiller principal et chef de la vaccination à l'UNICEF, cité dans le communiqué. Avec les perturbations dans les services de vaccination en raison de la pandémie de Covid-19, M. Nandy a souligné que le sort de millions de jeunes "est en jeu". L'UNICEF estime que 182 millions d'enfants ont manqué la première dose du vaccin contre la rougeole entre 2010 et 2018, soit 20,3 millions d'enfants par an en moyenne. En effet, la couverture mondiale de la première dose de rougeole n'est que de 86%, bien en deçà des 95% nécessaires pour prévenir les flambées de rougeole. L'élargissement des groupes d'enfants non vaccinés a entraîné des flambées alarmantes de rougeole en 2019, y compris dans des pays à revenu élevé comme les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la France. Pendant ce temps, parmi les pays à faible revenu, les lacunes de la couverture anti-rougeole avant le Covid-19 étaient déjà alarmantes, rappelle-t-on.