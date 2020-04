Le président de la Fédération algérienne de handball (FAHB), Habib Labane, a relevé dimanche la difficulté de boucler les différents championnats, dans le cas où la reprise ne se fera pas d'ici à la fin du mois de mai ou au début de juin, alors que les compétitions sont suspendues depuis mars en raison de l'épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

"Nous sommes dans l'attente de la décision des autorités concernant un éventuel déconfinement, pour pouvoir entrevoir les démarches à suivre concernant la reprise des championnats. Si nous serons appelés à reprendre d'ici à la fin du mois de mai ou au plus tard début juin, nous pourrons terminer la saison en juillet, mais avec un rectificatif sur la formule de la compétition, car il nous sera impossible de terminer la saison selon le calendrier établi initialement", a affirmé à l'APS le premier responsable de l'instance fédérale.

L'ensemble des compétitions et manifestations sportives, toutes disciplines confondues, sont suspendues depuis le 16 mars dernier, jusqu’au 29 avril, en raison de la propagation du Covid-19.

Interrogé sur l'éventual ité de décréter une saison blanche dans le cas où la reprise ne se fera pas dans les délais souhaités par la FAHB, Habib Labane, a laissé la porte ouverte à toutes les hypothèses.

"Dans le cas où la reprise ne se déroulera pas comme nous l'avons prévu, nous serons obligés de provoquer une assemblée générale extraordinaire pour faire des propositions et prendre des décisions.

Je refuse que les championnats soient décalés au-delà des dates que j'ai avancées, car cela risque de perturber le calendrier de l'équipe nationale, déjà tracé pour l'année 2021, avec notamment le tournoi qualificatif aux JO prévu au mois de mars en Allemagne", a-t-il conclu.