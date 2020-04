La Pologne affronte une sécheresse sans précédent qui risque de frapper de plein fouet les agriculteurs et réduire la production agricole suscitant une vive inquiétude dans le pays déjà touché par la pandémie de coronavirus, ont rapporté dimanche des médias locaux.

"La sécheresse risque de réduire la production alimentaire", a mis en garde le ministre de l'Agriculture Jan Krzysztof Ardanowski, laissant entendre que la pays n'en manquera pas, mais les prix risquent de subir une hausse.

Le gouvernement polonais, qui a commencé à assouplir les restrictions de confinement, a dévoilé un plan pour stimuler et préserver l’approvisionnement en eau. Cette législation "anti-sécheresse" inclurait l'extension des réservoirs et des projets d'irrigation.

Cette année, la Pologne a connu son hiver le plus chaud depuis un demi-siècle, suivi des plus faibles précipitations au mois de mars depuis 30 ans.

Le président polonais Andrzej Duda s'est montré inquiet face à cette situation et a appelé ses compatriotes à économiser l'eau. Le porte-parole de l'Institut de météorologie et de gestion de l'eau (IMGM), Grzegorz Walijewski , a fait savoir que des niveaux d'eau aussi bas n’ont jamais été enregistrés, ajoutant que c’est l’une des pires situations de l’histoire des mesures hydrologiques du pays, effectuées depuis plus de cent ans.

Il a noté que c’est le cas aussi pour les débits et les bulletins météo ne sont pas encourageants. "En l’absence de précipitations régulières, la Pologne sera confrontée cet été à une sécheresse sans précédent’’, a averti pour sa part le vice-président de l'Académie polonaise des sciences, Pawel Rowinski. Les faibles précipitations dues au changement climatique et la gestion inadéquate des ressources en eau disponibles et limitées ont contribué à aggraver la situation, a-t-il ajouté. L’année dernière, la plus chaude jamais enregistrée en Pologne, la Vistule, le plus long fleuve du pays, a atteint son niveau d’eau le plus bas à Varsovie, tombant à 33 centimètres. Ce phénomène de sécheresse en Pologne n’est pas nouveau, mais il s’aggrave et en terme de mètres cube d'eau par an, les Polonais disposent déjà de trois fois moins que la moyenne dans l’Union européenne. La sécheresse a également provoqué ces derniers jours de grands incendies dans le plus grand parc national de la Pologne "Biebrza" et a fait partir 6.000 hectares en fumée.