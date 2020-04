"De telles décisions nous confortent dans notre détermination à mettre en œuvre les décisions des Conseils national et central palestiniens", a souligné

Hussein al-Sheikh, membre du comité central du parti Fatah du président palestinien Mahmoud Abbas. Ses propos faisaient référence à la suspension de la reconnaissance d'Israël par la Palestine, la cessation de la coordination sécuritaire avec l'Etat hébreu et la désintégration de la relation de dépendance économique qui lie la Palestine à celui-ci.

En vertu des traités de paix d'Oslo signés entre Israël et l'Organisation de libération de la Palestine dans les années 1990, il a été convenu qu'Israël collecterait les taxes du commerce palestinien au nom de l'Autorité palestinienne.