Le président ghanéen, Nana Akufo Addo, a annoncé, dimanche soir, l’intention de son gouvernement de construire 88 nouveaux hôpitaux de district et 6 régionaux.

"Chaque hôpital sera doté d’une capacité de 100 lits, avec des standards internationaux", a fait savoir le chef d’Etat dans un discours télévisé, notant que ces investissements sont nécessaires pour répondre aux besoins du Ghana du 21e siècle.

"Le coronavirus a révélé des inégalités dans le système de santé du Ghana", a relevé M. Akufo Addo, notant que les autorités de développement seront chargées de placer les infrastructures de santé parmi leurs plus hautes priorités au cours des prochaines années.

Affirmant que son gouvernement déploie les efforts nécessaires pour vaincre le coronavirus, le président ghanéen a souligné que "cette guerre sera longue" et invité les Ghanéens à respecter les mesures mises en œuvre. Il a annoncé, en ce sens, une prolongation de l'interdiction des rassemblements publics de deux semaines, à compter du lundi 27 avril. Le Ghana, qui a effectué 100.622 tests de Coronavirus, a enregistré jusqu’à maintenant 1.550 cas de contamination, dont 155 guéris et 11 décès.