La campagne pour les élections présidentielle, législatives, et municipales du 20 mai au Burundi a débuté lundi, rapportent des médias. La campagne durera jusqu'au 17 mai, selon un décret présidentiel.

Elle commence à 06H00 (04H00 GMT) et se termine à 18H00 chaque jour, "toute propagande" en dehors de la période fixée étant interdite. Sept candidats sont en course pour la présidentielle, dont celui du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, le général Evariste Ndayishimiye, présenté sur les affiches électorales comme "l'héritier" du président Pierre Nkurunziza, en poste depuis 2005 mais qui ne se représente pas.

Son principal adversaire est le leader historique de l'ex-rébellion hutu des FNL et candidat du parti Conseil national pour la liberté (CNL), Agathon Rwasa. La campagne s'ouvre en pleine pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19). Les autorités n'ont prévu pratiquement aucune mesure de protection spécifique pour les rassemblements électoraux. Le Burundi a recensé officiellement 15 cas de nouveau coronavirus, dont un décès.

Le CNDD-FDD doit lancer lundi sa campagne dans la commune de Bugendana, dans la province de Gitega (centre), où il compte réunir des dizaines de milliers de personnes.

Le CNL a choisi Ngozi, fief du président Nkurunziza, et a mobilisé des dizaines de bus pour amener des milliers de militants de tous les coins du pays, a-t-on indiqué.