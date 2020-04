Des centaines de personnes ont manifesté samedi devant le parlement provincial à Toronto au Canada contre les mesures de confinement "exagérées", rapportent les médias.

"Le remède est pire que la maladie", a déclaré un des organisateurs à la presse, affirmant que la santé et l'économie ne s'excluent pas mutuellement.

Lors de son point de presse quotidien, le Premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a qualifié les manifestants d'"égoïstes et irresponsables".

Il a expliqué que les employés de la santé en première ligne des hôpitaux de Toronto travaillent pendant de longues heures pour protéger la communauté et soigner les personnes qui sont tombées malades à cause de l'épidémie. La province de l’Ontario, l'une des plus touchées par la pandémie au Canada, compte samedi plus de 900 morts et 13.995 cas positifs de coronavirus, selon les autorités sanitaires. Le nombre de personnes décédées suite à leur contamination par le coronavirus au Canada a continué de grimper pour atteindre 2.519 cas samedi alors que les cas d'infection au virus se chiffrent à 45.354 cas, selon la plus récente mise à jour des données fournies par les autorités sanitaires.