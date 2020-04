Les fortes inondations et les glissements de terrain provoqués par les pluies torrentielles dans le nord du Vietnam au cours des quatre derniers jours ont fait cinq morts et endommagé plus de 10.300 maisons.

Du 22 au 25 avril, une vague de froid combinée à la convergence de vents violents a provoqué de fortes pluies dans la région montagneuse du nord, avec des précipitations dans de nombreuses régions jusqu'à 130 mm par jour. La province de Lai Chau a signalé deux décès tandis que Ha Giang, Son La et Yen Bai ont signalé un décès chacune, selon le Comité directeur central pour la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles.

Vingt-cinq autres personnes ont été blessées et certaines sont toujours portées disparus, a indiqué le comité. Les dommages matériels sont estimés à 5,5 millions de dollars, avec 10.330 maisons endommagées et plus de 3.000 ha de riz et d'autres cultures détruits. La province de Lai Chau a émis des avertissements de crues éclair et de glissements de terrain dans toutes les zones, et les habitants des endroits vulnérables ont été évacués vers des zones plus sûres. Le Cen tre national de prévision hydrométéorologique a déclaré que les provinces montagneuses du nord connaîtront de fortes pluies jusqu'à dimanche. Les provinces de Lai Chau, Dien Bien et Lao Cai courent un risque élevé d'inondations soudaines et de glissements de terrain, selon le Centre.

Les catastrophes naturelles, principalement des inondations et des glissements de terrain, ont tué 133 personnes au Vietnam l'année dernière et causé des pertes d'une valeur d'environ 302,6 millions de dollars, selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural.